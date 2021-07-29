اجتماع تشاوري للجنة 5+5 في مدينة سرت

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعها التشاوري، مساء الأربعاء، بفندق المهارى بمدينة سرت، ودلك بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه سيتم خلال اجتماعات مواصلة التباحث حول عدد من النقاط المدرجة فى برنامج عمل اللجنة ومن بينها آخر الاستعدادات لفتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الغربية والشرقية.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد وصلوا في وقت سابق أمس الأربعاء، إلى مدينة سرت للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

وبدأت اللجنة بعد ساعات من وصولها في عقد اجتماعاتها التشاورية، تمهيداً لانطلاق فعاليات الاجتماع السادس لها، والذي من المتوقع أن يلتئم رسمياً صباح اليوم، بمقرها الدائم بمجمع قاعات وقادوقو في مدينة سرت.