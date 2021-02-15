اجتماع تشاوري للنوّاب في مدينة صبراتة

يعقد أعضاء مجلس النواب المتواجدون بمدينة صبراتة، مساء اليوم الاثنين، اجتماع تشاوري للتباحث بشأن الاعداد ووضع الترتيبات النهائية للجلسة العامة التمهيدية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر مطلعة قولها، إن عدد النواب الذين وصلوا لمدينة صبراتة تجاوز 60 نائبا، فيما يتنظر وصول العديد من النواب الآخرين ومنهم بينهم النائب أبوبكر بعيرة ومعه عدد من النوّاب.

وأفادت الوكالة بوصول عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد قبل قليل إلى المدينة لحضور الجلسة.

وفي وقت سابق، قال أسعد الشرتاع المتحدث باسم مجلس النواب بطرابلس، إن أعضاء مجلس النواب من الغرب والشرق يستمر وصولهم إلى المنتجع تباعا، وتجري المشاورات بين من وصلوا حتى الآن خلال اجتماعاتهم غير الرسمية حول إجراءات اعتماد ما تم التوصل إليه في جنيف مؤخرا.

ووصل مساء السبت، عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى مدينة صبراتة، قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الليبي، التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، باستمرار توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

وأشار المكتب إلى أن أعضاء مجلس النواب الواصلين هم من النواب المجتمعين في طبرق، قدموا للمشاركة في الجلسة المزمع عقدها يوم الثلاثاء، والتي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء غداً إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.

من جانبها قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح لمنصة “فواصل”، إن نواب المنطقة الشرقية الذين ينوون الحضور لصبراتة يصل عددهم إلى 25 نائبا، وقد انقسموا إلى ثلاث مجموعات للوصول.

وأضافت: “أتوقع أن يصل عدد النواب في جلسة صبراتة إلى 100 نائب أو أكثر”.

ونوهت إلى أن النصاب الذي تعقد به الجلسة 86 نائبا، والنصاب المطلوب لتعديل اللائحة الداخلية 120 نائبا.

من جهته قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن عدد من النواب سيلتحقون لاحقا بجلسات المجلس في صبراتة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التئام المجلس وتغيير رئاسته.