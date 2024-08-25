اجتماع تقابلي بين مؤسسة النفط وحراك فزان

اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط مع تجمع “حراك فزان” على تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ ودعم جهود المؤسسة”، وذلك في إطار سُبل “تعزيز التنمية المستدامة” بجنوب غرب ليبيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، “إنه تلبية منها لطلبات التجمع، عقد فريق تابع لها في سبها اجتماعًا مع التجمع والقيادات الاجتماعية للمنطقة”.

وأضافت “أنهما ناقشا جملة من مطالب الحراك”، مشيرة إلى أن “فريقها قدّم تقريرًا عن الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها بالمنطقة”.

وقالت المؤسسة، “إن جهودها، في سبيل تحقيق مطالب الحراك، لاقت تفهمًا وترحيبًا من أهل فزان”.

"اجتماع تقابلي في سبها بين المؤسسة الوطنية للنفط وتجمع فزان: بحث سُبل تعزيز التنمية المستدامة" سعيًا من المؤسسة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤