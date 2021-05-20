اجتماع تقابلي بين مجلسي النوّاب والدولة حول المناصب السيادية

عقدت لجنة فرز المرشحين لتولي المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع لجنة مجلس النواب المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية.

ويأتي الاجتماع الذي عُقِد بمقر مجلس الدولة في طرابلس، للتباحث من أجل الوصول لأرضية مشتَركة بين المجلسين بشأن التوافق على باقي المناصب السيادية.

في غضون ذلك، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الاثنين القادم، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وذلك لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، و بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية .