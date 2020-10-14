اجتماع تقابلي بين وزارتي العدل والداخلية لبحث برامج التدريب

عُقِد اليوم الأربعاء، اجتماع موسع هو الثاني من نوعه بمقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن الاجتماع يأتي حرصاً من إدارة التدريب على فتح آفاق جديدة للتدريب لجميع الجهات التابعة لوزارة العدل.

وضم الاجتماع كل من مدير إدارة التدريب بوزارة العدل، ورئيس قسم التدريب والتأهيل، ومدير إدارة الموارد البشرية بجهاز الشرطة القضائية، ورئيس قسم التدريب والتطوير بالجهاز، مع مندوبين عن إدارة التدريب بوزارة الداخلية يمثلها كل من رئيس قسم البحوث والدراسات بمكتب تخطيط التدريب، ورئيس مكتب البرامج التدريبية، ورئيس قسم الدورات المحلية والخارجية.

وتناول الاجتماع تحديد السُبل التنفيذية لأوجه التعاون بين الإدارة وإدارة التدريب

بوزارة الداخلية، حيث انتهى الاجتماع إلى تدعيم ذلك التعاون من خلال محورين رئيسيين، وهما استهداف العناصر التدريبية لكل من الوزارتين من خلال محاور الخطة التدريبية

العامة لكل منهما، والآخر من خلال نموذج يشمل محاور محددة يتم تنفيذها بالتنسيق المشترك بين الإدارتين وتحدد في إجتماعات قريبة لاحقة.