اجتماع تقابلي لاستعراض معدلات إنتاج وتصدير النفط الحالية

استقبل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة، اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.

وأحاط مجلس الإدارة خلال اللقاء، الوزير، بالوضع العام للمؤسسة وأهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة.

كما تم خلال اللقاء، استعراض معدلات الإنتاج والتصدير الحالية وأهم النقاط والأولويات للشركات التابعة للمؤسسة، وسُبل دعمها وتطويرها لتحقيق المستهدفات والتي من أبرزها الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادته، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي.

وأكد الوزير على أهمية قطاع النفط كونه قوت الليبيين، وشدد على ضرورة الحفاظ عليه وتطويره، مؤكداً على ارتباط النفط بالنمو الاقتصادي المأمول، مشدداً على أنّ الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر هو أساس العملية الإنتاجية سيكون من أهم الأولويات خلال الفترة القادمة.