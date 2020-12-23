اجتماع تقابلي لمناقشة استيعاب القوى المساندة داخل مؤسسات الدولة

عُقِد اليوم الأربعاء، بوزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس، اجتماع تقابلي لمناقشة الخطوات التنفيذية لاستيعاب القوى المساندة داخل مؤسسات الدولة.

وحضر الاجتماع كل من وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، ورئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد.

واستعرض الاجتماع بحضور أعضاء البرنامج الوطني للإدماج والتنمية نتائج عمل اللجنة المشتركة المُكلفة بحصر القوي المساندة شاملة الخطة التدريبية والتشغيلية.

كما تم بمشاركة اللجان الفنية بوزارة العمل تقديم عرض مرئي حول مقترح الوزارة للإدماج وفق التصور المبدئي للجنة المشتركة.

ونوقش في الاجتماع استيعاب عدد من القوي المساندة ضمن المؤسسات الإدارية، وكيفية تأهيل وتدريب الراغبين في العمل ضمن المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة، إلى جانب إنشاء مركز تدريبي متخصص لتدريب الشباب ضمن برنامج متكامل.

وتطرق الاجتماع إلى وضع السياسات الملائمة لإنجاز هذا العمل وفق مشروع وطني مُحكم يُساهم في بناء الدولة المدنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع.