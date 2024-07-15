اجتماع تمهيدي لعقد المنتدى الاقتصادي «الليبي- السعودي»

عقد صباح اليوم الاثنين بطرابلس، الاجتماع التمهيدي للجنة المكلفة بعقد المنتدى الاقتصادي «الليبي-السعودي».

وتم خلال الاجتماع الإشادة بجهود الملحق التجاري في السفارة الليبية بالرياض نبيل العجيلي التي أسهمت في البدء الفعلي بوضع الترتيبات اللازمة لعقد المنتدى والمعرض المصاحب له .

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي بالخطوات المتخذة لعقد المنتدى الاقتصادي الليبي السعودي، عرضه رئيس الهيئة العامة للمعارض المهندس عصام العول والفريق الفني المصاحب له.

وناقش المجتمعون الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة من اتحاد الغرف والغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال، والوزارات المختصة، وكل المؤسسات المعنية بالصادرات الليبية والاستثمار.