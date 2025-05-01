اجتماع تنسيقي استعداداً لتمرين «سلام إفريقيا 3» في الجزائر

شهد ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا للمشاركين باسم الدولة الليبية في التمرين الميداني “سلام إفريقيا 3” الذي سينظم تحت إشراف قدرة إقليم شمال إفريقيا. المقرر تنفيذه في الفترة ما بين 21 – 27 مايو 2025 في الجزائر.

وبحسب الوزارة، ضم الاجتماع مندوبين عن الوحدات والجهات التي ستشارك من الدولة الليبية في التمرين، بما في ذلك الوحدات العسكرية والشرطية والمؤسسات المدنية، لمراجعة استعداد وجاهزية جميع المشاركين في هذا الحدث الإقليمي الهام.

وحضر الاجتماع كل من رئيس قسم اللجان الوطنية بديوان وزارة الدفاع، عنصر التخطيط، ضابط التدريب، وممثلو الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا، الكتيبة 80 عمليات خاصة التابعة للواء 111 مجحفل المكلفة بتمثيل ليبيا في قدرة شمال إفريقيا لحفظ السلام، اللواء 444، اللواء 51، اللواء 52، اللواء 53، وزارة الداخلية ممثلة في المكون الشرطي لقدرة إقليم شمال إفريقيا، ووزارة الخارجية ممثلة في المكون المدني لقدرة إقليم شمال إفريقيا.

وتمرين “سلام إفريقيا 3” هو جزء من سلسلة تمارين ميدانية منظمة تحت إشراف قدرة إقليم شمال إفريقيا (NARC)، وهي آلية إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجالات الأمن والسلام.

ويتم تنفيذ هذا التمرين بشكل دوري ويجمع دول المنطقة لتطوير مهارات التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية وحفظ السلام.

ويهدف التمرين إلى تدريب القوات العسكرية والشرطية والمدنية على الاستجابة للأزمات الطارئة، وتطبيق خطط التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية من مختلف الدول الأعضاء، ويركز التمرين بشكل خاص على تعزيز قدرات الأطراف المشاركة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، الأزمات الإنسانية، والتوترات الأمنية، من خلال محاكاة مواقف حقيقية قد تتطلب تدخلًا من جميع الأطراف.

والتمرين ليس فقط فرصة لرفع كفاءة القوات العسكرية، بل أيضًا لتطوير قدرة المؤسسات المدنية في مواجهة الأزمات، مما يعكس أهمية التعاون بين كافة الجهات الأمنية والمدنية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.