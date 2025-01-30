اجتماع تنسيقي بين «جهاز مكافحة المخدرات» ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة

في إطار جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع تنسيقي بين رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء خالد المبروك، والوفد المرافق له، مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بحضور عدد من ممثلي سفارة ليبيا بالقاهرة.

ناقش الاجتماع “آليات تطوير التعاون المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في مكافحة المخدرات بليبيا، والتي تتطلب جهودًا دولية متكاملة. وأكد رئيس الجهاز على أهمية تعزيز التعاون القائم من خلال تحديد الأولويات الوطنية، وتنفيذ مشاريع أكثر شمولية تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وتأثيراتها على الأمن والصحة العامة”.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الشراكة مع الجهات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن على المستويين الوطني والإقليمي.