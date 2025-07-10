اجتماع تنظيمي بمكتب «الرقابة على العقود» لتعزيز التنسيق وتبسيط إجراءات المراجعة

عُقد اجتماع تنظيمي بمكتب الرقابة على العقود التابع لديوان المحاسبة في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات العمل الرقابي. ترأس الاجتماع مدير المكتب بحضور أعضاء وموظفي الفريق، حيث جرت مناقشة آليات تنظيم سير العمل وتوزيع المهام لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في مراجعة العقود ومتابعتها.

وركّز الاجتماع على أهمية تبسيط الإجراءات وتوضيح المسارات التنظيمية بما يضمن انسيابية العمل بين الإدارات ذات العلاقة، ويسهم في تسريع عمليات المراجعة والحد من الازدواجية، مع التأكيد على دور الجهات العامة في الالتزام بإحالة العقود والمستندات المطلوبة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف التواصل المباشر مع الجهات العامة من خلال عقد اجتماعات تنسيقية وتقديم استشارات فنية مباشرة، بهدف توضيح الإجراءات وتقليص الاعتماد على المراسلات الورقية التي قد تتسبب في تأخير المعاملات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص ديوان المحاسبة على تعزيز الشفافية والتعاون مع الجهات العامة، ودعم جهود تحسين جودة الأداء وتسهيل مهام الرقابة والمراجعة المسبقة للعقود.