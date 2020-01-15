اجتماع ثلاثي بوزارة المواصلات.. لحلحلة مشاكل الأفريقية للطيران القابضة

استعراض الخطة الإستراتيجية للشركة الأفريقية للطيران [انترنت]

شهد ديوان وزارة المواصلات بحكومة الوفاق في طرابلس اجتماعاً أمس الثلاثاء ضم الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة ولجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس نواب طرابلس.

وجاء الاجتماع بعد دعوة من وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق وعُرضت خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية للشركة الإفريقية للطيران تحت عنوان “خطة الإنقاذ 2020-2022” على لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس نواب طرابلس.

وهدف الاجتماع -حسب بعض الحضور- إلى خطوات عملية من خلال إجراءات تنفيذية لمعالجة بعض المشاكل والمعوقات الحالية بالشركة لتطبق خلال العام الحالي والعامين المقبلين وذلك بغية تحقيق جملة من الاصلاحات الادارية والمالية لإنقاذ الشركات التابعة للشركة للقابضة وعليه تم عرضها ومن جهتها ابدت اللجنة بمجلس النواب دعمها التام للشركة للمضي قدما لتفعيل خطة الانقاذ المذكورة.