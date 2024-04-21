اجتماع ثلاثي تشاوري في تونس الاثنين المُقبل

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد وجه دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لزيارة تونس يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الرئاسة التونسية أن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاث.

وفي 3 مارس الماضي، أجريت مباحثات ثلاثية، بالعاصمة الجزائر، جمعت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي حينها، فقد استعرضت المباحثات مخرجات القمة الـ7 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التي عقدت بالجزائر.

وتناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة المغاربية، وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب.

وتقرر خلال الاجتماع عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس عقب شهر رمضان المبارك.