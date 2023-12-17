اجتماع ثلاثي في القاهرة حول مبادرة «باتيلي»

عُقِد في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح وخليفة حفتر.

وأفاد بيان صُدِر عقب الاجتماع، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة التطورات السياسية في المشهد السياسي الليبي، واستكمالاً للاجتماع الأول الذي عقده المجتمعون بمدينة بنغازي يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

وأكد الحاضرون على أهمية الجهود الرامية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة وعلى أهمية دعم الحل الليبي الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

ورحب المجتمعون بالمشاركة في جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دون إقصاء لأي طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها.

كما دعا البيان بعثة الأمم المتحدة إلى ضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار.

وفي 23 نوفمبر الماضي، وجه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وطلب من هذه الأطراف تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان حينها، فإن ذلك يأتي عقب المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية.