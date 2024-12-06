اجتماع ثلاثي في بغداد لبحث تطورات الأزمة السورية

يجري وزراء خارجية النظام السوري والعراق وإيران، الجمعة، مباحثات في العاصمة العراقية بغداد، لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، حيث دخلت الفصائل المسلحة حدود مدينة حمص، وسط البلاد.

وقبل الاجتماع الثلاثي، حذر وزير خارجية النظام السوري بسام صباغ، ونظيره العراقي فؤاد حسين، الجمعة، من أن التطورات في سوريا قد تمثل “تهديدا خطيرا” و”تأثيرا مباشرا” على أمن المنطقة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الوزيران التقيا في بغداد، و”استعرضا التطورات الأمنية في سوريا”. وأعرب حسين عن “قلق العراق البالغ إزاء التطورات”، مؤكدا أنه يتابع المستجدات على الساحة السورية “باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة”.

وأشار الوزير السوري إلى أن “القلق مشترك بين البلدين”، مؤكدا أن “التطورات الحالية قد تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة ككل”.

وأكد الوزيران على “أهمية استمرار التنسيق لتفادي تكرار التجارب السابقة، وحماية الأمن الإقليمي، وضمان استقرار المنطقة”، وفق البيان.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس “هيئة الحشد الشعبي” العراقية، فالح الفياض، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن الأزمة السورية “حدث داخلي، لكن العراق يتحسب لأي طارئ لمواجهة العصابات الإرهابية”.

وأضاف: “لا يمكن لنا غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية المدعومة بأجندات خارجية وتدخلات غربية، والترويج لعصابات داعش”.

وشدد على أن “العراق وإن لم يكن طرفا في الأزمة، فإن عليه الوقاية في ظل ما يجري في دولة مجاورة له، وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي”.

يأتي ذلك بعد تحذير أصدره “أبو محمد الجولاني”، زعيم “هيئة تحرير الشام”، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، من تدخل أي قوة متحالفة مع إيران، مثل الحشد الشعبي في العراق، في المواجهات الجارية في سوريا.

وطالب الجولاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن “ينأى بالعراق من أن يدخل في أتون حرب جديدة”.

وكانت مصادر عراقية وسورية قد قالت إن بعض المقاتلين العراقيين دخلوا سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لدعم قوات النظام السوري.

والخميس أيضا، دعا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الحكومة والفصائل العراقية المسلّحة إلى “عدم التدخل” في ما يحصل بسوريا.

وشدد عبر منصة إكس على “ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق”، داعيا “الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي”.

وسبق أن صرح فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، عن مساع تبذلها بغداد لـ”احتواء الأزمة السورية”.

ورأى المستشار الحكومي، أن الأحداث الحالية في سوريا، “يمس” الأمن القومي العراقي على المدى البعيد”، وفقا لقوله.

ودخلت فصائل سورية معارضة مسلحة، الجمعة، إلى حدود مدينة حمص الإدارية من جهة الشمال، وسيطرت على قرى وبلدات، وأعلنت إدارة العمليات العسكرية للعملية التي تُعرف بـ”ردع العدوان” وتقودها “هيئة تحرير الشام” المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية، والفصائل السورية المتحالفة معها، سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الجمعة، إن الفصائل بدأت بالتقدم شمال مدينة حمص، بعد سيطرتها على حماة، وهو ما أكده مصدر في فصيل عسكري يضم تجمعا من أبناء حمص.