اجتماع ثلاثي في روما لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وإيطاليا

عقد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام زوبي، اليوم الخميس، اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة الإيطالية روما ضم وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو ورئيس جهاز المخابرات الإيطالي.

وبحثت المباحثات أوجه العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، مع التركيز على تطوير قدرات وزارة الدفاع ورفع كفاءة الكوادر العسكرية عبر برامج التدريب المشتركة.

كما ناقش الطرفان دعم جهود التنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى قضايا الأمن الإقليمي والأمن في منطقة البحر المتوسط، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص الجانبين على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية.

وأكد المجتمعون في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، بما يعزز جهود الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم عمق التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وإيطاليا.