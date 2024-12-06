اجتماع حكومي طارئ للتعامل مع الظروف الجوية الحالية

عقد وزير الدولة لشؤون حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، مساء اليوم، اجتماع طارئ، ضم غرفة الطوارئ المركزية وعمداء بلديات ترهونة، سوق الجمعة، عين زارة، أبو سليم، تاجوراء، العزيزية، الزهراء، السواني، المعمورة، والماية، إضافة إلى مدير مركز الأرصاد الجوية والمدير العام للشركة العامة للكهرباء.

وتم خلال الاجتماع “استعراض الأوضاع في بلديات طرابلس الكبرى، ترهونة، القره بوللي، وغريان، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل كافة الأجهزة والهيئات المعنية للتعامل مع الظروف الجوية الحالية”.

وأكد عميد بلدية ترهونة استقرار الأوضاع نسبيا في المدينة، “بعد تدخل الشركة العامة للكهرباء، شركة الاتصالات القابضة، جهاز طب الدعم والطوارئ، وشركة الخدمات العامة مصراتة، مما سيساهم في عودة الظروف الطبيعية للمستشفى العام ومستشفى الكلى، بالإضافة إلى نقل المستشفى الميداني إلى المدينة، كما باشر فريق الطوارئ بشركة الكهرباء معالجة أعطال الشبكة العامة، وتم تكليف شركة الخدمات العامة للمياه والصرف الصحي والكهرباء بمتابعة الأوضاع في بلديتي قصر خيار والقره بوللي، والعمل على إصلاح الأعطال ومساعدة العائلات المتضررة ونقلها من مجاري الأودية حفاظاً على سلامتهم”.

من جانبه، أوضح مدير مركز الأرصاد الجوية، “أن الأحوال الجوية ستشهد تحسناً مقارنة بالأمس واليوم، مع توقع انتقال تأثير الأحوال الجوية إلى المنطقة الشرقية والخمس ومصراتة بشكل أقل حدة”.

هذا وأصدر رئيس الحكومة تعليماته إلى وزراء الحكم المحلي “بحصر العائلات المتضررة وتعويضها، بالإضافة إلى تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم”.

كما دعت غرفة الطوارئ المواطنين، إلى “توخي الحذر والبقاء في منازلهم لإتاحة المجال للأجهزة المعنية للقيام بمهامها، مع التأكيد على ضرورة إخلاء العائلات القاطنة في مجاري الأودية حفاظاً على سلامتهم”.