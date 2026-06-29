اجتماع حكومي لإطلاق مشروع التأشيرة الإلكترونية في ليبيا

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعاً اليوم الاثنين، ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمتابعة تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية في ليبيا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق منظومتي “وافد” و“E-Visa” لتنظيم منح تأشيرات الدخول إلى البلاد.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الفنية والإدارية المتعلقة ببدء تشغيل المنظومتين، إلى جانب متابعة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاعتمادهما بشكل رسمي، بما يضمن إدارة ملف تأشيرات الدخول عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد على ضوابط وإجراءات تنظيمية معتمدة.

وأعلنت الجهات المختصة خلال الاجتماع البدء في تنفيذ منظومتي “وافد” و“E-Visa”، مع إيقاف العمل بجميع أنواع وتصنيفات التأشيرات الإلكترونية السابقة، واعتماد المنظومتين كقناتين رسميتين حصريتين لإصدار تأشيرات الدخول إلى ليبيا.

ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تعزيز الحوكمة في إدارة ملف الهجرة والتأشيرات، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تنظيم دخول وخروج الأجانب بشكل أكثر دقة وشفافية.

وحضر الاجتماع كلٌّ من رئيس هيئة الاتصالات والمعلوماتية عبدالباسط الباعور، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، إلى جانب عدد من مديري المصلحة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، ومدير إدارة التشغيل بوزارة العمل والتأهيل.