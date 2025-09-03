اجتماع حكومي لبحث أزمة الوقود وتوجيه بتشغيل المحطات 24 ساعة يومياً

عقد الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى شركات توزيع الوقود: الراحلة، الشرارة الذهبية، ليبيا نفط، والثقة، وذلك لبحث أزمة الازدحام أمام محطات الوقود وسبل معالجتها.

وأكد الحضور خلال الاجتماع استمرار تدفق البنزين بشكل منتظم ووصول الناقلات النفطية إلى مختلف الموانئ الليبية دون انقطاع، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ونقل الأمين العام تعليمات رئيس الوزراء بضرورة تشغيل محطات الوقود على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك أيام الجمعة، لتسهيل حصول المواطنين على الوقود والحد من الازدحام المتزايد.

وشدد الأمين العام على شركة البريقة ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لاستمرار العمل والتنسيق الكامل مع شركات التوزيع، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر ملف الوقود أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين.