اجتماع حكومي لتعزيز «التحول الرقمي» في الخدمات المالية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، خلال اجتماع عُقد في مكتب المحافظ بطرابلس يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومكافحة الظواهر السلبية في القطاع المالي.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ التفاهمات السابقة بين الطرفين، إلى جانب دعم توجه مصرف ليبيا المركزي نحو توسيع استخدام وسائل وأنظمة الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات المالية والخدمية داخل البلاد.

كما ناقش الجانبان تطوير آليات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالخدمات والرسوم التي تقدمها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، بما يسهم في تسهيل إجراءات السداد أمام المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد الاجتماع على أهمية تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتعزيز التحول نحو منظومة المدفوعات الرقمية، مع الاستفادة من البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية التي يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي، بما يدعم خطط وزارة الداخلية في تطوير خدماتها الرقمية وتحسين جودتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ليبيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، في ظل توجه متزايد نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على النقد، بما ينسجم مع خطط تنظيم سوق الصرف وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.