اجتماع حكومي لمتابعة ملف وباء كورونا

ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح مع وزير الصحة علي الزناتي جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي لمرض كورونا مع ظهور المتحور الجديد.

وشدّد أبوجناح خلال اجتماعه مع وزير الصحة على ضرورة الإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات اللازمة ومستعجلة.

وأكد أبوجناح على ضرورة توحيد جهود تقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة.

واتفق المجتمعون على تقديم الدعم الكامل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوفير اختبارات المسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين، وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية.

وسيعقد اجتماع موسع هذا الأسبوع مع وزاره التعليم والداخلية والاقتصاد ،والأوقاف والشؤون الإسلامية، لوضع برنامج احترازي ،ووضع خطة متكاملة لتجاوز الازمة.