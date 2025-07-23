اجتماع حكومي لمناقشة آليات تسريع تنفيذ «مصفاة الجنوب» وتحفيز الاستثمار بالمنطقة

عُقد بمقر ديوان وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية اجتماع مشترك ضم وزراء التخطيط، النفط والغاز، والعمل والتأهيل، بحضور عدد من مديري الإدارات والمستشارين الفنيين، لمناقشة سُبل دعم تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب، وتعزيز جهود التنمية في المناطق الجنوبية.

وناقش الاجتماع أهمية المشروع كمبادرة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة التنموية، خاصة في المناطق التي عانت من التهميش، حيث أُكد أن استكمال المصفاة سيسهم في خلق فرص عمل، والحد من الهجرة الداخلية، وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية.

كما شدد الحضور على ضرورة إعطاء الجنوب أولوية ضمن البرامج التنموية، نظرًا لموقعه الجغرافي ودوره المحوري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم التنسيق الحكومي المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع الوطنية الحيوية، بما ينسجم مع مبادئ التنمية المكانية المتوازنة وخطط الدولة للتنمية المستدامة.