اجتماع حكومي لمناقشة «الأوضاع المالية» للمؤسسة العسكرية

عُقد بديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، اجتماع ضم وكيل وزارة الدفاع الفريق عبد السلام سالم الزوبي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور صلاح الدين علي النمروش، مع وزير المالية راشد أبوفغة، بحضور وكيل عام وزارة المالية أبوبكر الجفال.

وناقش الاجتماع الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، مع التركيز على أبرز العراقيل والتحديات المرتبطة بصرف المستحقات المالية، ووضع آليات تنفيذية عملية من شأنها تسهيل حصولهم على حقوقهم المالية بشكل منتظم.

وتناول اللقاء كذلك استكمال الإجراءات المالية المتعلقة بملف التقاعد العسكري، إضافة إلى ملف التأمين الطبي لكافة منتسبي الجيش الليبي، بهدف وضع هذه الملفات موضع التنفيذ الفعلي بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما شمل النقاش ملف الطلبة والمتدربين الموفدين إلى دول صديقة، إلى جانب دراسة وضع تشريعات مناسبة لمعالجة الإشكاليات المالية المرتبطة بهذا الجانب، بما يضمن استقرار أوضاعهم التعليمية والمعيشية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة اجتماعات سابقة عقدت بين الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة ورئاسة الأركان، بمشاركة الإدارات والأركانات النوعية المختصة، في إطار تنسيق مستمر لمعالجة الملفات المالية العالقة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود مشتركة بين وزارتي الدفاع والمالية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي لمنتسبي الجيش الليبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بما ينعكس على كفاءة المؤسسة العسكرية واستقرارها الإداري.