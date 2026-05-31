اجتماع حكومي موسع لمتابعة «أزمة الوقود».. إجراءات لضبط الإمدادات

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، خُصص لمتابعة أوضاع إمدادات الوقود داخل السوق المحلي، وبحث أسباب الازدحام المسجل في محطات التوزيع، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التزويد ومعالجة الاختناقات في المنظومة.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الإمداد ومستويات توافر الوقود داخل المحطات، حيث قدّمت شركة البريقة لتسويق النفط عرضًا مفصلًا حول حركة نقل الوقود وآليات توزيعه، موضحةً الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عمليات التوزيع وسبل معالجتها.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، ومدير لجنة أزمة الوقود بوزارة الداخلية اللواء ميلود عطية، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المكلف، إلى جانب ممثلين عن شركات التوزيع العاملة في القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الذي كلف في وقت سابق رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري عن أسباب الازدحام داخل محطات الوقود، ومتابعة أوضاع المحطات المتوقفة أو المغلقة دون مبرر قانوني في نطاق بلديات طرابلس الكبرى، بما يضمن انتظام عمليات التزويد واستقرار الإمدادات.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز كفاءة منظومة توزيع الوقود، وتقليل الازدحام داخل المحطات، وضمان وصول الإمدادات بشكل منتظم إلى مختلف المناطق.