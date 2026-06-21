اجتماع حكومي موسع لمتابعة مشاريع بلدية طرابلس

ترأس وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً ضم عميد بلدية طرابلس المركز، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية والشركات العامة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات بلدية طرابلس تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وبحث الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها داخل نطاق بلدية طرابلس، وفي مقدمتها مشروعات تطوير وسط العاصمة، ومشروعات الصرف الصحي، والإنارة العامة، ومواقف السيارات المعلقة، إضافة إلى متابعة المختنقات الخدمية القائمة وسبل معالجتها، مع رفع إحاطة شاملة إلى رئيس الوزراء حول التطورات المرتبطة بهذه الملفات.

واستعرض المشاركون تقارير الأجهزة التنفيذية بشأن نسب الإنجاز ومراحل التقدم في تنفيذ المشاريع، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة العمل، واستكمال المشروعات ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين داخل البلدية.

كما ركز الاجتماع على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض المواقع الخدمية بشكل مباشر وفعّال.