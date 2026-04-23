اجتماع حكومي موسع لمراجعة مشروع «طريق المطار»

عُقِد في ديوان رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع موسع خُصص لمتابعة ملف معالجة التشوهات البصرية بطريق المطار، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح الطريق خلال الفترة المقبلة.

وضم الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير الإسكان والتعمير عصام التموني، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (157) لسنة 2026 والمكلفة بمتابعة هذا الملف.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة نائب رئيس جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق العقيد علي الجابري، ومدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات محمد المجدوبي.

وخلال الاجتماع جرى استعراض نسب الإنجاز في الأعمال الجارية بطريق المطار، ومراجعة مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية ضمن الجدول الزمني المحدد.

كما ناقش الحاضرون الجوانب المتعلقة بالمظهر الحضري للطريق، وخطط إزالة التشوهات البصرية بشكل شامل، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال قبل الافتتاح، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى السلامة والجودة.

وشدد المشاركون على أهمية إبراز المشروع بصورة حضارية تعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات، بما يتماشى مع خطط تحسين المشهد العام في العاصمة والمناطق الحيوية.

هذا ويُعد طريق المطار من أهم المحاور الحيوية في العاصمة، وتشهد ليبيا خلال الفترة الأخيرة برامج متعددة لإعادة تأهيل وتطوير الطرق الرئيسية، إلى جانب حملات تستهدف إزالة التشوهات البصرية وتحسين المظهر العام للمناطق الحضرية، ضمن خطط أوسع لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات النقل.