اجتماع خدمي يضع خطة لمساعدة المتضررين من أزمة مياه زليتن

ناقش اجتماع خدمي عقد أمس الأحد بمدينة زليتن، آلية العمل والتواصل مع مختاري المحلات، لمساعدة المواطنين المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدة مناطق بالمدينة.

وضم الاجتماع عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية الدكتور مصطفى البحباح وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل عميد البلدية والتي من مهامها إسكان وحصر المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة البيئية.

وأكد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية، ضرورة تواصل المواطنين مع مختاري المحلات ليتم حصر الأضرار، وتوفير المساكن للعائلات النازحة من مناطق المنطرحة ورماية والنشيع، التي تضررت بسبب تجمع المياه ووجود برك ومستنقعات تفوح منها الروائح الكريهة والحشرات الضارة .