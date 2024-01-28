اجتماع دوري للجنة السياسية في المجلس الأعلى للدولة

عقدت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الأول لسنة 2024م، برئاسة الدكتور “عبد العزيز الطاهر حريبة” وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، في مقر الديوان بالمجلس في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن المجتمعون قرروا تشكيل لجنة تحضيرية لعقد ورشة عمل مع رؤساء الكُتل الحزبية، وتوجيه دعوة للقاء يجمع بين لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة واللجنة السياسية التابعة لمجلس النواب.

كما اتفق المجتمعون على التحضير للقاء مع المكتب السياسي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا.