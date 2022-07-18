اجتماع ديوان المحاسبة يؤكد على أهمية عودة العمل بالحقول النفطية

عقد بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس اجتماعا الذي حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، ورئيس هيئة الرقابة سليمان الشنطي.

وأكد المجتمعون على أهمية عودة العمل بالحقول والموانئ النفطية لما له من أثر إيجابي وخاصة على الاستحقاقات الاقتصادية و على ملف الكهرباء .

كما تم الاتفاق على دعم جهود الحكومة في تنظيم قطاع النفط و الغاز، والشروع في تنفيذ الخطة التطويرية للقطاع ، والالتزام بإجراءات الشفافية والافصاح عن إيرادات الدولة النفطية و أوجه انفاقها.