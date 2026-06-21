اجتماع رباعي في القاهرة يؤكد دعم وحدة ليبيا ودفع العملية السياسية

بحث اجتماعٌ رباعيٌ في العاصمة المصرية القاهرة تطورات الأوضاع في ليبيا، بمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في ليبيا.

وأوضح تميم خلاف أن المشاركين شددوا على أهمية دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها، إلى جانب دفع العملية السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وأضاف أن الاجتماع شهد تبادلاً معمقاً للرؤى بشأن عددٍ من الملفات الإقليمية، من بينها الملف الإيراني، في ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث جرى التأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاجتماع مستجدات القضية الفلسطينية، ولا سيما التطورات الجارية في قطاع غزة، إضافةً إلى الأوضاع في القارة الإفريقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في القارة.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، يأتي هذا الاجتماع في إطار التشاور والتنسيق بشأن أبرز القضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الملف الليبي والتحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليميين.

يحظى الملف الليبي باهتمامٍ إقليميٍ ودوليٍ متواصلٍ في ظل المساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، ودعم مسار توحيد المؤسسات وإنجاز تسوية سياسية شاملة. وتعد مصر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة من الأطراف الفاعلة في متابعة تطورات المشهد الليبي والجهود الدولية المرتبطة به.