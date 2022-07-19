اجتماعات سرية بين ممثلي «الدبيبة» و «حفتر».. والاتفاق على صرف الأموال للأخير

كشف موقع عربي 21 عن تفاصيل مفاوضات سرية بين إبراهيم الدبيبة الممثل عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع صدام حفتر نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر المنعقدة في دولة الإمارات.

وأشار الموقع إلى عقد اجتماع قصير بين إبراهيم الدبيبة بصفته إبن أخت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من جهة، وصدام حفتر إبن خليفة حفتر بتنسيق من والد السفير الإماراتي لدى ليبيا محمد علي الشامسي في الإمارات.

وبحسب الموقع فإنّ اللقاء تمحور حول 4 نقاط وهي صرف ميزانية لقوات حفتر تقدر بـ 13 مليار دينار، وإجراء تغيير وزاري في حكومة الوحدة مع تعيين وزراء تابعين لحفتر في مقابل الإطاحة بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا والتعهد بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.

وبيّن عربي 21 أنّ صدام نجل حفتر تمسك بتسمية وزير دفاع وهو ما رفضه إبراهيم الدبيبة، لكن الاتفاق جرى حول تسمية وزير مالية موالي لخليفة حفتر وهو أمر مقبول بالنسبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد اللدبيبة.