اجتماع طارئ بالمصرف المركزي لمناقشة تداعيات عاصفة «دانيال»

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن الإعصار الذي ضرب مدن ليبيا بالمنطقة الشرقية.

وحضر الاجتماع مرعي البرعصي نائب المحافظ عبر تطبيق “زووم” وعدد من المسؤولين والمستشارين بالمصرف المركزي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الأزمة ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين المتضررين من كارثة الإعصار، حيث استعرض المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها سواء على المدى العاجل والقريب، والمدى المتوسط لمعالجة آثار هذه الأزمة التي عصفت ببلادنا وأضرت بأرواح المواطنين و مساكنهم وممتلكاتهم.

وتنفيذاً لمخرجات هذا الاجتماع الطارئ أصدر المحافظ قراره بتشكيل فريق الاستجابة والطوارئ من المصرف المركزي والقطاع المصرفي، برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وبعض رؤوساء مجالس إدارات المصارف، وأن يكون الفريق في حال انعقاد دائم ومستمر، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.