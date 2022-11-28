اجتماع طارئ بمديرية أمن صبراتة لمناقشة تداعيات التقلبات الجوية

عُقِد بديوان مديرية أمن صبراتة، اليوم الاثنين، اجتماع طارئ برئاسة مدير الأمن وبحضور المساعد للشؤون الأمنية ورئيس قسم المرور وممثلين عن ديوان المجلس البلدي وفرع جهاز الحرس البلدي صبراتة، وهيئة السلامة الوطنية، ومكتب الإسكان والمرافق ومكتب المواصلات وشركة المياه والصرف الصحي صبراتة.

وتم خلال الاجتماع دراسة الوضع الحالي نتيجة الأحوال الجوية وهطول الأمطار وما نتج عنها من اختناقات مرورية بالطرق العامة.

كما تم التباحث حول طرق معالجتها ووضع خطط مستقبلية لمواجهة ما قد تؤل إليه الظروف المناخية خلال الأيام القادمة وطيلة فصل الشتاء.

وخلُصَ الاجتماع لإلى عدة نقاط مهمة أبرزها تشكيل فريق عمل موحد بين الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أماكن تجمع المياه بالطرق العامة بالبلدية ويتم ربطه مباشرة بغرفة السيطرة والاتصالات بالمديرية.