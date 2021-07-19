اجتماع طارئ بوزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائي

عُقِد اليوم الاثنين، بديوان وزارة الصحة في طرابلس، اجتماع لجنة الطوارئ برئاسة سمير كوكو وكيل وزارة الصحة، ومدراء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماعي يأتي بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوحدة الوطنية، وذلك لمناقشة ومتابعة الوضع الوبائي العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي لجميع مراكز العزل والفلترة والمشاكل التي تعاني منها وإيجاد الحلول اللازمة ومن أهم المشاكل التي تواجه سير عمل مراكز العزل هي مكافآت العناصر العاملة بمراكز العزل والأوكسجين وإمداداته، حيث أكد الوكيل على ضرورة الإسراع والمباشرة في استكمال الإجراءات المالية للعناصر العاملة بمراكز العزل، ووضع مقترح للموارد البشرية العاملة بمراكز العزل والفلترة وإدراجهم لضمان التدفقات المالية.

كما تم التطرق للمشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى عرقلة في انسياب الأوكسجين لمراكز العزل والعمل على حلحلتها سواء مالية أو لوجستية بأسرع وقت ممكن.

||19 يوليو 2021|| كلمة الأستاذ/ سمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بمناسبة عيد الاضحى والحديث حول وضع مراكز العزل والعاملين بها من عناصر طبية وطبية مساعدة واداريين وفنيين ومستحقاتهم المالية والتعليمات التي اعطيت بشأنها . #إدارة_الإعلام تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الاثنين، ١٩ يوليو ٢٠٢١