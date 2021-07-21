اجتماع طارئ بوزارة الصحة لمتابعة سير العمل بمراكز العزل

عُقِد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الصحة في طرابلس، برئاسة وكيل وزارة الصحة سمير كوكو، وبحضور كافة الإدارات والمكاتب وجهاز الإسعاف والطوارئ.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الوضع الحالي لجائحة كورونا ومجابهتها وتوحيد كافة الجهود والامكانيات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزار.

وتم خلال الاجتماع، متابعة وضع المراكز وسير العمل بها والمشاكل التي تُعيق تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا.

هذا ونوقشت الإجراءات المالية للعاملين بمراكز العزل ووضع الأوكسجين وانسيابية التزويد، حيث تم إعطاء التعليمات للشؤون الإدارية والمالية وإدارة الطوارئ وأدارة الشؤون الطبية بمتابعة صرف المكافآت المالية بأسرع وقت وتقديم ما يعيق تسديد المكافآت حيث يعتبر العاملون بمراكز العزل والفلترة العمود الفقري لمجابهة الجائحة.

كما أعطيت التعليمات لإدارة التفتيش بمتابعة ومراجعة كافة مراكز العزل والفلترة في كافة ربوع ليبيا وتقديم كافة البيانات التي تشمل الإحصاءات الدقيقة لتسهيل تسيير اعمالها.

وتم مناقشة وضع الأوكسجين في كافة المراكز وكُلِفت إدارة المشروعات والطوارئ بمتابعة الملف وحل كافة المختنقات التي تُعيق انسيابية تزويد الأوكسجين لوجستية أو مالية وتقديم ما يعيق الإمدادات لعرضها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها في انعقاد دائم لمتابعة الوضع الراهن للجائحة وما يستجد فيها.