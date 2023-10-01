اجتماع طارئ في غات لمناقشة الإنذارات بشأن جريان الأودية

عُقِد اليوم الأحد، بقاعة اجتماعات المجلس البلدي لبلدية غات، اجتماع طارئ وموسع ضم كافة الأجهزة الأمنية والخدمية والطبية بالإضافة للمؤسسات الحكومية والشبابية في مدينة غات، بحضور أعيان وحكماء المنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وتدارس الإنذارات بشأن جريان الأودية المتوقعة في المنطقة ليتم تدارك الأمر ووضع الترتيبات والتجهيزات الاحترازية اللازمة لتفادي حدوث الأضرار في حالة جريان الأودية بمستويات كبيرة.

كما تمت الإشارة بأن الأوضاع مطمئنة بشكل عام مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لكافة الأجهزة والمؤسسات داخل البلدية وإعلان الجاهزية التامة استعداداً لأي طارئ، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية.