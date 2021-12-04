اجتماع طارئ لبحث إجراءات التعامل مع هطول الأمطار

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُكلف رمضان أبوجناح، اجتماعاً طارئاً اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، بحضور وزيري الإسكان والتعمير، والموارد المائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات، ووكيل وزارة الموارد المائية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن الاجتماع يأتي للوقوف على إجراءات الحكومة العاجلة للتعامل مع ما سببه هطول الأمطار من قفل للشوارع وطرق بالعاصمة وضواحيها.

وناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه شركات الخدمات من بينها تأخر دفع الأجور والالتزامات المالية المتعاقد عليها طيلة السنوات الماضية وكذلك الديون المستحقة لها، والتي سببت في تأخر إنجاز المشروعات في معظم البلديات في ليبيا.

واستمع أبوجناح خلال الاجتماع لأسباب تأخر بعض الشركات في تنفيذ المشاريع المكلفة بها.

كما استعرض الاجتماع المشاريع الاستعجالية التي ستنفذها وزارة الإسكان والتعمير، وأبرزها مسار خط (صلاح الدين -الفرناج -سوق الثلاثاء -طريق الوادي) والتي ستنجز فور صرف الميزانية المخصصة لهذه المشاريع.

من جانبه أصدر أبوجناح تعليماته للمباشرة في تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية للشركات والتعاقد مع الشركات ذات الكفاءة من أجل تنفيذ وتسليم التعاقدات في المدد الزمنية المحددة، واشترط على الوزراء بأن يتم هذا الأمر بإشراك ديوان المحاسبة للنظر فيه والتسريع في إنجازه بما يجنب المواطنين التعرض لأضرار نتيجة هطول مياه الأمطار خلال الأشهر القادمة.