اجتماع طارئ للجنة التطعيم ضد كورونا

عُقد أمس الأربعاء المُوافق، اجتماع طارِئ، للجنة التسيرية الخَاصة بالتَطّعيم ضَد فيروس كورونا، بقاعة الاجتماعات الرَئيسة بالمَركز الوطَني لمُكافحة الأمراض في طرابلس، بحضور مدير عام المركز الدكتور حيدر السائح.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن الاجتماع يأتي اسّتجابة لِقرار رِئاسة الوزراء رقم 43 لسنة 2022 الذي يُؤكد على ضرورة التَطّعيم وإبراز البِطَاقة في الأماكن العامة والخَاصة والمَحال التِجارية، ومع انتشار المتحوّر “أوميكرون” من فيروس كورونا، ودخول البِلاد في موجة جَديدة من ارتفاع مؤشر عدد الإصابات به.

كما يأتي الاجتماع للنظر في استمرارية التَطّعيم ضَد فيروس كورونا المُستجد والذي تَم التأكيد فيه على بِداية التَجّهيز لانطلاق حَملة تَطّعيم إضافية لتلقّي جُرعات لُقاح “كوفيد-19” داخل المَراكز الطّبية المُحددة، وتحَت إشراف المركز الوطني لمُكافحة الأمراض، للحَد والسَيطرة من انتشاره، وتم التأكيد من رفَع جهوزية المَراكز الصحية المخُصصة للتَطّعيم ومُعالجة كافة العَراقيل والصُعوبات التي تواجه سير العمل داخل هذه المراكز الصحية.

وخلُص الاجتماع إلى تمديد فَترة العَمل داخل المَراكز الصحية، منّ أجل إسراع عملية التَطّعيم في ظل المَوجات المتعاقبة لجائحة كورونا وارتفاع مؤشر الإصابة، لضَمان حُصول الجَميع على كامل الجُرعات التَطّعيمية الوقائية.

هذا وستستهدف الحملة كل المُواطنين والمُقيمين داخل البلاد للاتِّقاء من انتشار الجائحة ولزيادة المناعة.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض جَميع الأفراد الذين لم يتلقوا التطعيم ضد “كوفيد-19” إلى ضرورة التواصل مع المَراكز الصحية كل حسب محل إقامته وعلى الأماكن المعلنة مع إحضار البيانات الشخصية والتقيد بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكَمامة والتَباعد الاجتماعي.