اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الاثنين بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الفصائل المسلحة السورية قد أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص

وفي رسالة بثتها عبر التلفزيون الرسمي السوري، صباح اليوم، أعلنت الفصائل المسلحة إسقاط “الطاغية” بشار الأسد، وإطلاق سراح كل المعتقلين “المظلومين”، ودعت المواطنين والمقاتلين للحفاظ على ممتلكات الدولة..