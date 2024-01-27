اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء القادم، اجتماعا طارئا من أجل النظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى منع أي عمل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئاسة الفرنسية للمجلس، فإن الاجتماع يأتي بطلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وقررت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.