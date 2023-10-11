اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

عُقِدت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، برئاسة ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الخارجية بالدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسبل التحرك العربي لوقف هذا العدوان.

ويأتي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بناء على طلب دولة فلسطين والمملكة المغربية.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، وتحقيق الأمن والسلام المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان مجلس الجامعة العربية في بيان عقب الاجتماع، قتل المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، مؤكداً على ضرورة حماية المدنيينن

وشدّد البيان الختامي للاجتماع، على ”ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.

كما أدان البيان ”كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.

وأكد بيان المجلس على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنه”.

وفي ذات السياق، أكد مجلس الجامعة العربية على “الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس”.