اجتماع طارئ لمجلس وزراء «الوفاق» لبحث استعدادات مواجهة «كورونا»

الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة عدوى فيروس كورونا . [إدارة التواصل والإعلام]

عقد الأمين العام لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، اجتماعًا طارئاً اليوم الأحد، مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مناقشة منشور رئيس المجلس الرئاسي، لوضعه قيد التنفيذ، وبما لا يؤثر على سير العمل بالديوان والتواصل مع الجهات المختصة بهدف تقديم خدماتها للمواطن، وفقا لمنشور رئيس المجلس الرئاسي. وفي وقت سابق أمس السبت، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، المنشور رقم 2 لسنة 2020 بشأن وضع خطة وطنية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وطالب السراج في منشوره رؤساء الهيئات والأهزة والمصالح العامة وغيرها، باتخاذ إجراءات احترازية أولية في عمل الوحدات الإدارية العامة وغيرها، نظراً لانتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم لاسيما دول الجوار. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي: تعميم الإجراءات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص والتي تضمن السلامة العامة وتمنع انتشار الفيروس.

الحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن، ويفضل استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بديلاً عن المراجعات الشخصية.

إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية، وتفعيل نظام العمل التناوبي بخيث يقتصر تسيير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين باتلقدر الذي لا يتعارض مع حسن سير العمل.

إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي مؤقتاً واستبداله بسجلات الحضور والانصراف.

تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي.

الإيعاز للموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دورياً خصوصاً فيما يتعلق بالمسافة الأمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي وتجنب الاحتكاك المباشر مع الآخرين. كما طالب المنشور وزاة الصحة بتعزيز هذه الضوابط بالمنشورات الدورية التي تكفل الوقاية من انتشار المرض، وطالب المنشور أيضاً بضرورة التقيد والتنفيذ.

اقترح تصحيحاً