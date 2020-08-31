اجتماع طارئ لمناقشة تنفيذ قرار تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين، اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، بحضور وكيل الوزارة علي عكاشة، ومدراء الإدارات والمكاتب ومدراء الجهات التابعة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة سُبل تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل.

وناقش الاجتماع إيجاد حلول واقعية لتشغيل الشباب في القطاعات العامة والجهات المحمولة من الميزانية العامة وحصر الوظائف الشاغرة فيها.

وتم الاتفاق على حث مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق لتقديم التسهيلات الممكنة للعاطلين عن العمل الراغبين في الحصول على فرص العمل والأسراع في إحالتها الي مركز المعلومات والتوثيق.

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة فنية عليا تتولى عملية الحصر عن طريق مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق الي جانب تكليف لجنة تنفيذية لتقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها 30 سبتمبر القادم.

هذا وطالبت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق بسرعة تسجيل الباحثين عن العمل.

جاء ذلك في خطاب هام وعاجل لوكيل الوزارة علي عكاشة، وجهه إلى مدراء مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

ويأتي الطلب بناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 567 لسنة 2020م بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، والذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب.

وطالبت الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات الازمة بتسجيل الباحثين عن العمل والذين لم يسبق لهم التسجيل بمنظومة الباحثين عن العمل وفق الشروط المطلوبة.

في غضون ذلك، قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، أمس الأحد، إنه تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم “567” بشأن تشغيل وتدريب شريحة الشباب الباحثين عن العمل، فإن وزارة العمل والتأهيل بإداراتها ومكاتبها والجهات التابعة لها ومكاتب العمل بالمدن جاهزة للبدء الفوري لتنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الأمين قوله، إن الرقم المسجل لإعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بلغ حتى 30 من شهر يوليو الماضي نحو 128.679 ألف باحث عن العمل من مختلف المدن في ليبيا، منهم عدد الذكور الباحثين عن العمل عدد 72.649 ألف باحث، والباحثات عن العمل عدد 56.030 باحثة.

وأوضح الوزير أن أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50.643، بينما سجل الباحثين في المنطقة الغربية الأعلى بعدد 71.303 باحث، ثم المنطقة الوسطى بعدد 35.151 ألف باحث ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9.895 الف باحث والمنطقة الشرقية بعدد 7.330 ألف باحث عن العمل.

وطالب وزير العمل والتأهيل مكاتب العمل بالرباط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، كما طالب وزارة المالية بالتعاون فيما يخص بالعقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من ” 2015_2019 “.

ودعا الوزير كافة الباحثين عن العمل في مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل بالمناطق.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.