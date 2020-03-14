اجتماع طارئ لهيئة الرقابة لاتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من كورونا

تم تشكيل لجنة طوارئ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . [هيئة الرقابة الإدارية]

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مساء السبت، اجتماعاً طارئاً مع بعض مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة لمناقشة الظروف الراهنة التي تمر بها دول الجوار جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس، تشكيل لجنة طوارئ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومدى استعدادات المجلس الرئاسي وجهاز الإمداد الطبي بالخصوص، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالهيئة.

و ناقش الاجتماع أيضاً ما ورد بمنشور المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الطوارئ من قِبل الإدارات العامة لمتابعة وزارة الحكم المحلي والمجلس الرئاسي ووزارة الصحة تبدأ عملها صباح الغد تحت إشراف وبمتابعة شخصية من رئيس الهيئة. محتوى ذو صلة مركز مكافحة الأمراض يٌحذّر من دخول «كورونا» ويُطالب الدولة الليبية بالتحرك فوراً

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