اجتماع عاجل للاتحاد الأفريقي بشأن سدّ النهضة

قرّر الاتحاد الأفريقي عقد اجتماع عاجل، مساء اليوم الجمعة، بشأن سد النهضة.

حيث أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن مقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، سيكون مكان انعقاد الاجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”.

وسيرتكز الاجتماع الطارئ على النظر في تطورات مباحثات سد النهضة المتعثرة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

هذا ومن المقرر أن يترأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيرسيل رامافوزا.

كما يُشارك في الاجتماع أعضاء مكتب الاتحاد الحالي، وهم كل من مصر ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، بالإضافة لرئيسي وزراء السودان وإثيوبيا.

يُذكر أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، قبل أيام، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.

وتقول مصر إنها ترغب في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.