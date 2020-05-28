اجتماع عاجل لمجلس النواب لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لكورونا

عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس محمد آدم لينو ، اليوم الخميس، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة التطورات الأخيرة للوضع الوبائي لجائحة كورونا.

واوضح المكتب الإعلامي بالمجلس، أن الاجتماع يأتي بناءً على توصيات رئيس مجلس النواب حمودة سيالة، لبحث النتائج الأخيرة التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي تُنذر بارتفاع في حالات الإصابة والأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع المفاجئ والآليات المتبعة لإعادة العالقين والآثار المتعلقة بهذه الخطوة.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الصحة والبيئة، ورئيس لجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية، وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، وأعضاء لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع استيضاح الإجراءات التي اتُخِذت من قِبل الجهات المعنية، فيما تم التواصل مع الأجهزة الرقابية لاستكمال التحقيقات في هذا الصدد.

وتم الاتفاق على أن يقوم رؤساء اللجان المعنية بالمجلس بمتابعة سير التحقيقات وإفادة رئاسة المجلس بنتائجها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم جهود مكافحة انتشار الجائحة.