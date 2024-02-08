اجتماع عمل حول الدراسة الميدانية لخط الربط الكهربائي مع أوروبا

استعرض مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط، رئيس لجنة الربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب أوروبا، مع نائب سفير مالطا لدى ليبيا والفريق الفني المالطي، التقرير الفني للدراسة الميدانية لمسار الخط ونقاط الإنزال المعد من قبل الجانب المالطي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم خلال اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، استيضاح أهم النقاط الواردة في التقرير، الذي خلص إلى تحديد مسار الخط، وأكد الجانبان أهمية المشروع وضرورة الاستمرار في الدراسات المتقدمة.