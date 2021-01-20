اجتماع في القاهرة لمتابعة نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن تواصل الاجتماعات المكثفة بين سفارة دولة ليبيا بالقاهرة ومسؤولين من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث الملفات العالقة بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن ذلك يأتي في إطار الدفع بالعلاقات الليبية المصرية وتوطيدها وفتح آفاق أوسع لها.

وعقد اليوم الأربعاء القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة طارق مصباح الحویج اجتماعا مع السفير نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، وممثلين عن إدارة شؤون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية، وبحضور عدد من أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري السفير نبيل الحبشي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومدی ترابطهم وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

ويأتي ذلك متابعة لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي أواخر ديسمبر الماضي، والتنسيق الدائم بين وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

هذا وتم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات تباعا لمعالجة وحلحلة كافة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.