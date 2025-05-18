اجتماع في بنغازي لفرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة

عقدت اللجنة المكلّفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً اليوم الأحد، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وذلك في إطار أعمالها المتعلقة بفرز ملفات المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

وتركّزت أعمال اللجنة على فحص ودراسة الوثائق المقدمة من المرشحين، بهدف التأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي الجارية لتشكيل حكومة توافقية جديدة، وسط تأكيدات من اللجنة على التزامها بأعلى درجات الشفافية والحياد خلال عملية التقييم والفرز.