اجتماع في روما لمناقشة مشروع الربط الكهربائي بين ليبيا وجنوب أوروبا

ناقش فريق من لجنة الربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب أوروبا، خلال اجتماع بالعاصمة الإيطالية روما، عدد من المقترحات لتعزيز فرص نجاح المشروع، الذي سيعطي ليبيا دوراً مفصلياً في نقل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا واستغلال المصادر الهائلة من الطاقات المتجددة.

وأكد رئيس لجنة الربط الكهربائي بين ليبيا و دول جنوب أوروبا أسامة الهادي الضراط، على ضرورة تكثيف هذه الاجتماعات ودعوة الجانب الإيطالي لحضور الاجتماع القادم الذي سيتم الترتيب له في ليبيا.

وتأتي الاجتماعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وما تقتضيه من خطوات وإجراءات، وخصوصاً البنية التحتية وما يلزم من مشروعات لنقل الطاقة الكهربائية التي سيتم توليدها.

حضره الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبدالسلام الانصاري ورئيس مجلس شركة الطاقات المتجددة القابضة أصيل أرتيمة، وعن الجانب الإيطالي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإيطالية جوزييينا دي فوجيا ومندوبين عن وزارة البيئة وحماية الطاقة الإيطالية وشركة الكهرباء الإيطالية.